Самарин Яков Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиОколо ?.10.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1929
Дочь: Самарина Зинаида Яковлевна
Мать ребёнка: Самарина Зинаида Яковлевна
Рождение ребёнка
08.10.1937
Мать ребёнка: Самарина Зинаида Яковлевна
Смерть
Около ?.10.1943
Причина смерти: пропал без вести