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Самарин Яков Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1902

Дата смерти

Около ?.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.08.1929

Дочь: Самарина Зинаида Яковлевна

Мать ребёнка: Самарина Зинаида Яковлевна

Рождение ребёнка
08.10.1937

Сын: Самарин Леонид Яковлевич

Мать ребёнка: Самарина Зинаида Яковлевна

Смерть
Около ?.10.1943
Причина смерти: пропал без вести
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