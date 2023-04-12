Столярова (Терюхина) Клавдия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова (Терюхина) Клавдия Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терюхин Савелий

Мать: ?

Рождение ребёнка
01.08.1939

Дочь: Зоя Сергеевна

Отец ребёнка: Столяров Сергей Иванович

Рождение ребёнка
16.01.1942

Дочь: Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Столяров Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столяров Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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