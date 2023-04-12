Столярова (Терюхина) Клавдия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терюхин Савелий
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.08.1939
Дочь: Зоя Сергеевна
Отец ребёнка: Столяров Сергей Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1942
Дочь: Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Столяров Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва