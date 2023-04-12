Столяров Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1939
Дочь: Зоя Сергеевна
Мать ребёнка: Столярова Клавдия Савельевна
Рождение ребёнка
16.01.1942
Дочь: Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Столярова Клавдия Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Причина смерти: На войне