Столяров Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтоляров Сергей Иванович

Столяров Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1939

Дочь: Зоя Сергеевна

Мать ребёнка: Столярова Клавдия Савельевна

Рождение ребёнка
16.01.1942

Дочь: Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Столярова Клавдия Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столярова Клавдия Савельевна

Смерть
1943
Причина смерти: На войне
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close