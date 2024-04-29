Оболенский-Щепа Дмитрий Семёнович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОболенский-Щепа Дмитрий Семёнович

Оболенский-Щепа Дмитрий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оболенский Семён Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щепин-Оболенский Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шафырь Щепин-Оболенский Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щепин-Оболенский Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щепин-Оболенский Никита Дмитриевич (В Монашестве Николай)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щепин-Оболенский Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряный-Оболенский Семён Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щепин-Золотой-Оболенский Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.