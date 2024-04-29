Оболенский-Щепа Дмитрий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оболенский Семён Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щепин-Оболенский Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шафырь Щепин-Оболенский Фёдор Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щепин-Оболенский Борис Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щепин-Оболенский Никита Дмитриевич (В Монашестве Николай)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щепин-Оболенский Даниил Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряный-Оболенский Семён Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щепин-Золотой-Оболенский Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно