Щепин-Оболенский Никита Дмитриевич (В Монашестве Николай) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Щепин-Оболенский Никита Дмитриевич (В Монашестве Николай)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1539

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оболенский-Щепа Дмитрий Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щепин-Оболенский Петр Никитич

Мать ребёнка: Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щепин-Оболенский Фёдор Князь Никитич

Мать ребёнка: Марфа Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Михайловна

Смерть
1539

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