Щепин-Оболенский Никита Дмитриевич (В Монашестве Николай)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1539
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оболенский-Щепа Дмитрий Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щепин-Оболенский Петр Никитич
Мать ребёнка: Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щепин-Оболенский Фёдор Князь Никитич
Мать ребёнка: Марфа Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Михайловна
Смерть
1539