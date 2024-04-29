Серебряный-Оболенский Семён Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1535
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оболенский-Щепа Дмитрий Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряный-Оболенский Пётр Князь Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряный-Оболенский Василий Князь Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1535