Серебряный-Оболенский Семён Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСеребряный-Оболенский Семён Дмитриевич

Серебряный-Оболенский Семён Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1535

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оболенский-Щепа Дмитрий Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряный-Оболенский Пётр Князь Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряный-Оболенский Василий Князь Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1535

Мы используем куки для улучшения работы сайта.