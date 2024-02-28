Николай Каллистратов
Место рождения
Дата рождения1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.
Отец: Каллистрат Александров
Мать: Ирина Мартынова
Бракосочетание
11.11.1866 ст.
Жена: Прасковья Федорова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.10.1868 ст.
Сын: Павел Николаев
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
02.08.1872 ст.
Дочь: Ефимия Николаева
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
14.07.1874 ст.
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Смерть
Неизвестно