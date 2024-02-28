Николай Каллистратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Каллистратов

Николай Каллистратов

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.

Отец: Каллистрат Александров

Мать: Ирина Мартынова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.11.1866 ст.

Жена: Прасковья Федорова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.10.1868 ст.

Сын: Павел Николаев

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.08.1872 ст.

Дочь: Ефимия Николаева

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.07.1874 ст.

Дочь: Мария Николаева

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.