Прасковья Федорова
Место рождения
Дата рождения1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1866 ст.
Муж: Николай Каллистратов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.10.1868 ст.
Сын: Павел Николаев
Отец ребёнка: Николай Каллистратов
Рождение ребёнка
02.08.1872 ст.
Дочь: Ефимия Николаева
Отец ребёнка: Николай Каллистратов
Рождение ребёнка
14.07.1874 ст.
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Николай Каллистратов
Смерть
Неизвестно