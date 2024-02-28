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Прасковья Федорова

Место рождения

Березово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Березово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.11.1866 ст.

Муж: Николай Каллистратов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.10.1868 ст.

Сын: Павел Николаев

Отец ребёнка: Николай Каллистратов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.08.1872 ст.

Дочь: Ефимия Николаева

Отец ребёнка: Николай Каллистратов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.07.1874 ст.

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Николай Каллистратов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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