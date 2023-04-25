Перфильев Александр Памфилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1895 ст.
Сын: Перфильев Федор Александрович
Мать ребёнка: Перфильева Софья Галактионовна
Гавриловка, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно