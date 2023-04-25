Перфильева Софья Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерфильева Софья Галактионовна

Перфильева Софья Галактионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Александр Памфилович

Рождение ребёнка
08.02.1895 ст.

Сын: Перфильев Федор Александрович

Отец ребёнка: Перфильев Александр Памфилович

Гавриловка, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.