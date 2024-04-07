Школдина -Полянская- (Чумова) Анисия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Полянский Мирон Яковлевич
Отец ребёнка: Полянский Яков Степанович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Полянский Сафрон Яковлевич
Отец ребёнка: Полянский Яков Степанович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Школдин Василий Потапович
Отец ребёнка: Школдин Потап Агафонович
Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно