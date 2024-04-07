Школдина -Полянская- (Чумова) Анисия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Школдина -Полянская- (Чумова) Анисия Алексеевна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Чумов Алексей Парфенович

Мать: Чумова (Устюжанина) Пелагея Дементьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Школдин Потап Агафонович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянский Яков Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Полянский Мирон Яковлевич

Отец ребёнка: Полянский Яков Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Полянский Сафрон Яковлевич

Отец ребёнка: Полянский Яков Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Школдин Василий Потапович

Отец ребёнка: Школдин Потап Агафонович

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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