Орнатский Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения05.06.1926
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1926
Крещение
1926
Образование
1941
школа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1980
Похороны
Неизвестно
Кузьминское