Орнатский Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орнатский Николай Петрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.06.1926

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1926

Отец: Орнатский Пётр Матвеевич

Мать: Орнатская Мильда Мартыновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
1926
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
школа
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1980
Похороны
Неизвестно
Кузьминское
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