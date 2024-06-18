Ангелов Вавила Васильевич 04.09.1816 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ангелов Вавила Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1816 ст.

Отец: Ангелов Василий Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангелова Христинья Вавиловна

Мать ребёнка: Ангелова Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ангелова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
30.03.1837

Сын: Ангелов Ефим Вавилович

Мать ребёнка: Ангелова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
11.01.1839

Сын: Ангелов Михаил Вавилович

Мать ребёнка: Ангелова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
15.06.1841

Сын: Ангелов Иона Вавилович

Мать ребёнка: Ангелова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
19.09.1844

Сын: Ангелов Федор Вавилович

Мать ребёнка: Ангелова Екатерина Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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