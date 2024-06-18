Ангелов Вавила Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1816 ст.
Отец: Ангелов Василий Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангелова Христинья Вавиловна
Мать ребёнка: Ангелова Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1837
Мать ребёнка: Ангелова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
11.01.1839
Мать ребёнка: Ангелова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
15.06.1841
Мать ребёнка: Ангелова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
19.09.1844
Мать ребёнка: Ангелова Екатерина Алексеевна
Смерть
Неизвестно