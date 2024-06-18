Ангелова Екатерина Алексеевна 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ангелова Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

26.10.1846

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангелова Христинья Вавиловна

Отец ребёнка: Ангелов Вавила Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ангелов Вавила Васильевич

Рождение ребёнка
30.03.1837

Сын: Ангелов Ефим Вавилович

Отец ребёнка: Ангелов Вавила Васильевич

Рождение ребёнка
11.01.1839

Сын: Ангелов Михаил Вавилович

Отец ребёнка: Ангелов Вавила Васильевич

Рождение ребёнка
15.06.1841

Сын: Ангелов Иона Вавилович

Отец ребёнка: Ангелов Вавила Васильевич

Рождение ребёнка
19.09.1844

Сын: Ангелов Федор Вавилович

Отец ребёнка: Ангелов Вавила Васильевич

Смерть
26.10.1846

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