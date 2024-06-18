Ангелова Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти26.10.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангелова Христинья Вавиловна
Отец ребёнка: Ангелов Вавила Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1837
Отец ребёнка: Ангелов Вавила Васильевич
Рождение ребёнка
11.01.1839
Отец ребёнка: Ангелов Вавила Васильевич
Рождение ребёнка
15.06.1841
Отец ребёнка: Ангелов Вавила Васильевич
Рождение ребёнка
19.09.1844
Отец ребёнка: Ангелов Вавила Васильевич
Смерть
26.10.1846