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Мавликамал

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

1918 г.р.
1920 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.04.1917

Муж: Афлятунов Зайнулла Афлятунович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1918

Сын: Абдулла Зайнуллович

Отец ребёнка: Афлятунов Зайнулла Афлятунович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.11.1920

Сын: Абдулхак Зайнуллович

Отец ребёнка: Афлятунов Зайнулла Афлятунович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афлятунов Зайнулла Афлятунович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афлятунов Зайнулла Афлятунович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афлятунов Зайнулла Афлятунович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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