Мавликамал
Место рождения
Дата рождения1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.04.1917
Рождение ребёнка
21.01.1918
Сын: Абдулла Зайнуллович
Отец ребёнка: Афлятунов Зайнулла Афлятунович
Рождение ребёнка
02.11.1920
Сын: Абдулхак Зайнуллович
Отец ребёнка: Афлятунов Зайнулла Афлятунович
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1930
Место жительства
Неизвестно