Афлятунов Зайнулла Афлятунович
Место рождения
Дата рождения07.12.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1892
Отец: Афлятун Абдулнафиков
Мать: Шамсижахан
Бракосочетание
31.05.1915
Жена: Махируй Шафигулловна
Развод
08.03.1916
Жена: Махируй Шафигулловна
Бракосочетание
07.04.1917
Жена: Мавликамал
Рождение ребёнка
21.01.1918
Сын: Абдулла Зайнуллович
Мать ребёнка: Мавликамал
Рождение ребёнка
02.11.1920
Сын: Абдулхак Зайнуллович
Мать ребёнка: Мавликамал
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1930
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно