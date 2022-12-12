Афлятунов Зайнулла Афлятунович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афлятунов Зайнулла Афлятунович

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.12.1892

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1858 г.р.

Жена

1891 г.р.
1895 г.р.

Дети

1918 г.р.
1920 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1892

Отец: Афлятун Абдулнафиков

Мать: Шамсижахан

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.05.1915

Жена: Махируй Шафигулловна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
08.03.1916

Жена: Махируй Шафигулловна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.04.1917

Жена: Мавликамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1918

Сын: Абдулла Зайнуллович

Мать ребёнка: Мавликамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.11.1920

Сын: Абдулхак Зайнуллович

Мать ребёнка: Мавликамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мавликамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мавликамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мавликамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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