Бахметьев Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахметьев Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1950

Дата смерти

12.12.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1950

Отец: Бахметьев Михаил

Мать: Бахметьева Ефрасиния

Рождение ребёнка
30.12.1982

Дочь: Бахметьева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Бахметьева Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахметьева Надежда Ивановна

Смерть
12.12.2017
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