Бахметьев Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1950
Дата смерти12.12.2017
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1950
Отец: Бахметьев Михаил
Мать: Бахметьева Ефрасиния
Рождение ребёнка
30.12.1982
Дочь: Бахметьева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Бахметьева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахметьева Надежда Ивановна
Смерть
12.12.2017