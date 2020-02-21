Бахметьева Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1952
Дата смерти21.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1952
Отец: Димитренко Иван
Мать: Димитренко Нюра
Рождение ребёнка
30.12.1982
Дочь: Бахметьева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Бахметьев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бахметьев Василий Михайлович
Смерть
21.02.2020