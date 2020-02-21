Бахметьева Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахметьева Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1952

Дата смерти

21.02.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1952

Отец: Димитренко Иван

Мать: Димитренко Нюра

Рождение ребёнка
30.12.1982

Дочь: Бахметьева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Бахметьев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахметьев Василий Михайлович

Смерть
21.02.2020
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