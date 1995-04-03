Галкина (Кирганова) Юлия Владиславовна
Место рождения
Дата рождения03.04.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1995
Рождение ребёнка
29.08.2020
Сын: Галкин Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Галкин Александр Олегович
Рождение ребёнка
29.08.2022
Дочь: Галкина Валерия Александровна
Отец ребёнка: Галкин Александр Олегович
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно