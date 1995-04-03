Галкина (Кирганова) Юлия Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина (Кирганова) Юлия Владиславовна

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Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

03.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1995

Отец: Кирганов Владислав Геннадьевич

Мать: Кирганова Наталья Александровна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
29.08.2020

Сын: Галкин Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Галкин Александр Олегович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
29.08.2022

Дочь: Галкина Валерия Александровна

Отец ребёнка: Галкин Александр Олегович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Александр Олегович

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