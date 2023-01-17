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Галкин Александр Олегович

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Место рождения

Лазаревское

Дата рождения

10.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1992

Отец: Галкин Олег Геннадьевич

Мать: Галкина Виктория Борисовна

Рождение ребёнка
29.08.2020

Сын: Галкин Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Галкина Юлия Владиславовна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
29.08.2022

Дочь: Галкина Валерия Александровна

Мать ребёнка: Галкина Юлия Владиславовна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галкина Юлия Владиславовна

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