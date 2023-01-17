Галкин Александр Олегович
Место рождения
Дата рождения10.05.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1992
Рождение ребёнка
29.08.2020
Сын: Галкин Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Галкина Юлия Владиславовна
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
29.08.2022
Дочь: Галкина Валерия Александровна
Мать ребёнка: Галкина Юлия Владиславовна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно