Гиниятов Хайбулла Гатиятулла улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиниятов Хайбулла Гатиятулла улы

Место рождения

Султаева, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

09.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Рахматуллин Гатиятулла Рахматулла улы

Мать: не указана

Султаева, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Гиниятов Зайнулла Хайбуллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1932

Сын: Гиниятов Сайфулла Хайбулович

Мать ребёнка: Гиниятова Валима Фазыловна

Султаева, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Гиниятов Гайфулла Хайбуллович

Мать ребёнка: не указана

Султаева, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
?.01.1941

Сын: Гиниятов Гафур Хайбуллович

Мать ребёнка: Гиниятова Валима Фазыловна

Султаева, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гиниятова Валима Фазыловна

Место жительства
Неизвестно
Султаева, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
09.06.1944
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