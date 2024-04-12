Гиниятов Хайбулла Гатиятулла улы
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти09.06.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Рахматуллин Гатиятулла Рахматулла улы
Рождение ребёнка
1928
Сын: Гиниятов Зайнулла Хайбуллович
Рождение ребёнка
10.03.1932
Сын: Гиниятов Сайфулла Хайбулович
Мать ребёнка: Гиниятова Валима Фазыловна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Гиниятов Гайфулла Хайбуллович
Рождение ребёнка
?.01.1941
Сын: Гиниятов Гафур Хайбуллович
Мать ребёнка: Гиниятова Валима Фазыловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.06.1944