Гиниятова (Фаткулина) Валима Фазыловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиниятова (Фаткулина) Валима Фазыловна

Место рождения

Сураково, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сураково, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.03.1932

Сын: Гиниятов Сайфулла Хайбулович

Отец ребёнка: Гиниятов Хайбулла Гатиятулла улы

Султаева, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
?.01.1941

Сын: Гиниятов Гафур Хайбуллович

Отец ребёнка: Гиниятов Хайбулла Гатиятулла улы

Султаева, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гиниятов Хайбулла Гатиятулла улы

Место жительства
Неизвестно
Султаева, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
?.12.1978
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