Гиниятова (Фаткулина) Валима Фазыловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1932
Сын: Гиниятов Сайфулла Хайбулович
Отец ребёнка: Гиниятов Хайбулла Гатиятулла улы
Рождение ребёнка
?.01.1941
Сын: Гиниятов Гафур Хайбуллович
Отец ребёнка: Гиниятов Хайбулла Гатиятулла улы
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.12.1978