Пудова (Лютых) Наталия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1927
Дата смерти01.05.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1950
Сын: Пудов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Пудов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пудов Николай Дмитриевич
Смерть
01.05.2012