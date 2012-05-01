Пудова (Лютых) Наталия Филипповна 07.08.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пудова (Лютых) Наталия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1927

Дата смерти

01.05.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пудов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
31.10.1950

Сын: Пудов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Пудов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пудов Николай Дмитриевич

Смерть
01.05.2012

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