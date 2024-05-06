Тарамжина Ксения Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиОколо 1856
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Гаврил
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1826
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Тарамжина Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Тарамжин Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Тарамжин Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Тарамжин Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Тарамжин Павел Тимофеевич
Отец ребёнка: Тарамжин Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Тарамжина Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Тарамжин Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Тарамжина Мавра Тимофеевна
Отец ребёнка: Тарамжин Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Тарамжин Исаак Тимофеевич
Отец ребёнка: Тарамжин Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Зубова Олимпиада Тимофеевна
Отец ребёнка: Тарамжин Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Тарамжин Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Тарамжин Тимофей Павлович
Смерть
Около 1856