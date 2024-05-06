Тарамжина Ксения Гавриловна Около 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарамжина Ксения Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Около 1856

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Гаврил

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1826

Муж: Тарамжин Тимофей Павлович

Марьегорская, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Тарамжина Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Тарамжин Тимофей Павлович

Марьегорская, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Тарамжин Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Тарамжин Тимофей Павлович

Марьегорская, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Тарамжин Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Тарамжин Тимофей Павлович

Марьегорская, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Тарамжина Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Тарамжин Тимофей Павлович

Марьегорская, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Тарамжина Мавра Тимофеевна

Отец ребёнка: Тарамжин Тимофей Павлович

Марьегорская, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Тарамжин Исаак Тимофеевич

Отец ребёнка: Тарамжин Тимофей Павлович

Марьегорская, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Зубова Олимпиада Тимофеевна

Отец ребёнка: Тарамжин Тимофей Павлович

Марьегорская, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Тарамжин Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Тарамжин Тимофей Павлович

Марьегорская, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Около 1856
Марьегорская, Пинежский уезд, Архангельская губерния

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