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Зубова Олимпиада Тимофеевна

Место рождения

Марьегорская, Пинежский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1839

Дата смерти

05.04.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Тарамжин Тимофей Павлович

Мать: Тарамжина Ксения Гавриловна

Марьегорская, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1868 ст.

Сын: Зубов Артемий Яковлевич

Отец ребёнка: Зубов Яков Антонович

Марьина, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.01.1875 ст.

Дочь: Зубова Домна Яковлевна

Отец ребёнка: Зубов Яков Антонович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Зубова Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Зубов Яков Антонович

Смерть
05.04.1900 ст.
Марьегорская, Пинежский уезд, Архангельская губерния

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