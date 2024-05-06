Зубова Олимпиада Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти05.04.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Рождение ребёнка
07.10.1868 ст.
Отец ребёнка: Зубов Яков Антонович
Марьина, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.01.1875 ст.
Дочь: Зубова Домна Яковлевна
Отец ребёнка: Зубов Яков Антонович
Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Зубова Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Зубов Яков Антонович
Смерть
05.04.1900 ст.