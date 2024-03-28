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Милованов Пётр Нилович

Место рождения

Белебей

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Милованов Нил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Милованова) Варвара Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Милованова) Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Милованова) Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милованов Владимир Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милованов Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милованов Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Милованов Василий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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