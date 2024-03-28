Милованов Пётр Нилович
Место рожденияБелебей
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Милованов Нил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Милованова) Варвара Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Милованова) Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Милованова) Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милованов Владимир Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милованов Николай Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Милованов Василий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно