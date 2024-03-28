Милованов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилованов Василий

Милованов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Милованов Пётр Нилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милованов Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милованов Онисим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Милованова) Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия (Милованова) ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Милованова) Наталья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Милованов Максим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.