Милованов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Милованов Пётр Нилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милованов Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милованов Онисим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Милованова) Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия (Милованова) ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Милованова) Наталья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Милованов Максим Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно