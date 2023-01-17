Федор Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1676
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Прокофий Игнатьевич
Мать: Софья Кирилловна
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Настасья Федоровна
Мать ребёнка: Арина Романовна
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Устинья Федоровна
Мать ребёнка: Арина Романовна
Рождение ребёнка
1705
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: Арина Романовна
Рождение ребёнка
1707
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Арина Романовна
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Катерина Федоровна
Мать ребёнка: Арина Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Романовна
Смерть
Неизвестно