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Федор Прокофьевич

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Место рождения

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1676

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Прокофий Игнатьевич

Мать: Софья Кирилловна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1700

Дочь: Настасья Федоровна

Мать ребёнка: Арина Романовна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1701

Дочь: Устинья Федоровна

Мать ребёнка: Арина Романовна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1705

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: Арина Романовна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1707

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Арина Романовна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Катерина Федоровна

Мать ребёнка: Арина Романовна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Романовна

Смерть
Неизвестно
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