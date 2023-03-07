Арина Романовна
Место рождения
Дата рождения1681
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Настасья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Прокофьевич
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Устинья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Прокофьевич
Рождение ребёнка
1705
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Федор Прокофьевич
Рождение ребёнка
1707
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Прокофьевич
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Катерина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Прокофьевич
Смерть
Неизвестно