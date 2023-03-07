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Арина Романовна

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Место рождения

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1681

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1700

Дочь: Настасья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Прокофьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1701

Дочь: Устинья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Прокофьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1705

Сын: Василий Федорович

Отец ребёнка: Федор Прокофьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1707

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Прокофьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Катерина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Прокофьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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