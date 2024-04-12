Юринова Ефросинья Иосифовна
Место рождения
Дата рождения05.02.1894
Дата смерти14.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1894
Отец: Юринов Иосиф Леонтьевич
Мать: Юринова Ирина Захаровна
Бракосочетание
28.10.1912 ст.
Рождение ребёнка
23.03.1914 ст.
Дочь: Юринова Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Юринов Григорий Иванович
Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
14.08.1979