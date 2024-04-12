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Юринова Ефросинья Иосифовна

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Место рождения

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

05.02.1894

Дата смерти

14.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1894

Отец: Юринов Иосиф Леонтьевич

Мать: Юринова Ирина Захаровна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
28.10.1912 ст.

Муж: Юринов Григорий Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.03.1914 ст.

Дочь: Юринова Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Юринов Григорий Иванович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
14.08.1979
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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