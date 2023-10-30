Юринов Иосиф Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Юринов Леонтий Фёдорович
Мать: Юринова Мавра Ефимовна
Бракосочетание
27.07.1892 ст.
Жена: Юринова Ирина Захаровна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.02.1894
Дочь: Юринова Ефросинья Иосифовна
Мать ребёнка: Юринова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
06.01.1896 ст.
Сын: Юринов Иван Осипович
Мать ребёнка: Юринова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Юринова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
20.04.1901 ст.
Мать ребёнка: Юринова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
23.05.1902 ст.
Дочь: Жгун Ефросинья Иосифовна
Мать ребёнка: Юринова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
23.05.1902 ст.
Дочь: Юринова Елена Иосифовна
Мать ребёнка: Юринова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
02.02.1905 ст.
Мать ребёнка: Юринова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
28.01.1908 ст.
Мать ребёнка: Юринова Ирина Захаровна
Смерть
Неизвестно