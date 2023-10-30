Юринов Иосиф Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮринов Иосиф Леонтьевич

Юринов Иосиф Леонтьевич

Место рождения

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Юринов Леонтий Фёдорович

Мать: Юринова Мавра Ефимовна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
27.07.1892 ст.

Жена: Юринова Ирина Захаровна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.02.1894

Дочь: Юринова Ефросинья Иосифовна

Мать ребёнка: Юринова Ирина Захаровна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.01.1896 ст.

Сын: Юринов Иван Осипович

Мать ребёнка: Юринова Ирина Захаровна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Юринов Тимофей Иосифович

Мать ребёнка: Юринова Ирина Захаровна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.04.1901 ст.

Сын: Юринов Фёдор Иосифович

Мать ребёнка: Юринова Ирина Захаровна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.05.1902 ст.

Дочь: Жгун Ефросинья Иосифовна

Мать ребёнка: Юринова Ирина Захаровна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.05.1902 ст.

Дочь: Юринова Елена Иосифовна

Мать ребёнка: Юринова Ирина Захаровна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.02.1905 ст.

Сын: Юринов Семён Иосифович

Мать ребёнка: Юринова Ирина Захаровна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.01.1908 ст.

Сын: Юринов Василий Иосифович

Мать ребёнка: Юринова Ирина Захаровна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close