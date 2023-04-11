Степанов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Степанов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Степанова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1893
Сын: Степанов Павел Степанович
Мать ребёнка: Степанова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: (Степанова) Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Степанова Анна Ильинична