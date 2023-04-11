Степанов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890

Сын: Степанов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Степанова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
1893

Сын: Степанов Павел Степанович

Мать ребёнка: Степанова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: (Степанова) Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Степанова Анна Ильинична

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