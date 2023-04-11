Степанова Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Степанов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Степанов Степан

Smolensk Oblast Russia
Рождение ребёнка
1893

Сын: Степанов Павел Степанович

Отец ребёнка: Степанов Степан

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Степанов Степан

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1955
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