Степанова Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Степанов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Степанов Степан
Smolensk Oblast Russia
Рождение ребёнка
1893
Сын: Степанов Павел Степанович
Отец ребёнка: Степанов Степан
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Степанов Степан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1955