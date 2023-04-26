Герасимов Тимофей Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Тимофей Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Герасимов Артемий Алексеевич

Мать: ?

Бракосочетание
12.10.1901

Жена: Агриппина Константиновна

Рождение ребёнка
12.06.1902

Сын: Герасимов Елисей Тимофеевич

Мать ребёнка: Агриппина Константиновна

Рождение ребёнка
27.08.1904

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Агриппина Константиновна

Рождение ребёнка
21.10.1906

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Агриппина Константиновна

Смерть
Неизвестно
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