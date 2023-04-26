Герасимов Тимофей Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Герасимов Артемий Алексеевич
Мать: ?
Бракосочетание
12.10.1901
Жена: Агриппина Константиновна
Рождение ребёнка
12.06.1902
Сын: Герасимов Елисей Тимофеевич
Мать ребёнка: Агриппина Константиновна
Рождение ребёнка
27.08.1904
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Агриппина Константиновна
Рождение ребёнка
21.10.1906
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Агриппина Константиновна
Смерть
Неизвестно