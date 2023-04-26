Агриппина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.10.1901
Рождение ребёнка
12.06.1902
Сын: Герасимов Елисей Тимофеевич
Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Артемьевич
Рождение ребёнка
27.08.1904
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Артемьевич
Рождение ребёнка
21.10.1906
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Артемьевич
Смерть
Неизвестно