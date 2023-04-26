Агриппина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1901

Муж: Герасимов Тимофей Артемьевич

Рождение ребёнка
12.06.1902

Сын: Герасимов Елисей Тимофеевич

Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Артемьевич

Рождение ребёнка
27.08.1904

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Артемьевич

Рождение ребёнка
21.10.1906

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Герасимов Тимофей Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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