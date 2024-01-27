Лоскутова Loskutoff (Новикова) Татьяна Ивановна
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Новиков Иван Егорович
Russia
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1941
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Russia