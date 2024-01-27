Лоскутова Loskutoff (Новикова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Loskutoff (Новикова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1901 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Новиков Иван Егорович

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Ефимович Efim

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Ефимович Efim

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Ефимович Efim

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Ефимович Efim

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Ефимович Efim

Смерть
Неизвестно
Russia
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