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Варфоломеев Виктор Васильевич

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Место рождения

Москва

Дата рождения

30.10.1938

Дата смерти

14.01.2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1938

Отец: Варфоломеев Василий

Мать: Варфоломеева Мария

Москва
Бракосочетание
20.02.1965

Жена: скрыто настройками приватности

Томилино
Рождение ребёнка
31.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Рождение ребёнка
04.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лыткарино
Развод
19.09.1983

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.01.2019
Томилино
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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