Варфоломеев Виктор Васильевич
Место рожденияМосква
Дата рождения30.10.1938
Дата смерти14.01.2019
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1938
Отец: Варфоломеев Василий
Мать: Варфоломеева Мария
Москва
Бракосочетание
20.02.1965
Жена: скрыто настройками приватности
Томилино
Рождение ребёнка
31.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Рождение ребёнка
04.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Лыткарино
Развод
19.09.1983
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.01.2019
Томилино
Причина смерти: Естественная смерть/старость