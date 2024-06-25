Варфоломеев Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеев Владимир Викторович

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Место рождения

Москва

Дата рождения

31.05.1966

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1966

Отец: Варфоломеев Виктор Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Москва
Место жительства
Неизвестно
Призыв на военную службу
1985
Демобилизация
1987
Работа или профессия
С 17.03.1991
Москва, город федерального значения Москва
Радио "Эхо Москвы"
Работа или профессия
По 10.03.2022
Москва, город федерального значения Москва
Радио "Эхо Москвы"

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