Варфоломеев Владимир Викторович
Место рожденияМосква
Дата рождения31.05.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1966
Отец: Варфоломеев Виктор Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Москва
Место жительства
Неизвестно
Призыв на военную службу
1985
Демобилизация
1987
Работа или профессия
С 17.03.1991
Радио "Эхо Москвы"
Работа или профессия
По 10.03.2022
Радио "Эхо Москвы"