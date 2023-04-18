Дергунова (Мязина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунова (Мязина) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мязин Иван Дмитриевич

Мать: Мязина Агафья Назаровна

Рождение ребёнка
19.07.1960

Сын: Дергунов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Дергунов Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дергунов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Дергунов Николай Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дергунов Николай Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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