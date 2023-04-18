Дергунова (Мязина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мязин Иван Дмитриевич
Мать: Мязина Агафья Назаровна
Рождение ребёнка
19.07.1960
Сын: Дергунов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Дергунов Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дергунов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Дергунов Николай Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно