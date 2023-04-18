Дергунов Николай Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.?
Отец: Дергунов Леонтий Романович
Рождение ребёнка
19.07.1960
Сын: Дергунов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Дергунова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дергунов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Дергунова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дергунова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно