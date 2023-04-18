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Дергунов Николай Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.?

Отец: Дергунов Леонтий Романович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1960

Сын: Дергунов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Дергунова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дергунов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Дергунова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дергунова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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