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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Горчаков Михайло Иванов

Отец ребёнка: Горчаков Иван Степанов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Горчаков Василий Иванов

Отец ребёнка: Горчаков Иван Степанов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Горчаков Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Горчаков Иван Степанов

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Горчакова) Елена Иванова

Отец ребёнка: Горчаков Иван Степанов

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