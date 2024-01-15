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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Горчаков Иван Степанов
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Горчаков Иван Степанов
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Горчаков Иван Степанов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Горчакова) Елена Иванова
Отец ребёнка: Горчаков Иван Степанов