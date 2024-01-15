Горчаков Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Горчаков Иван Степанов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1824
Сын: Горчаков Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Горчакова Степанида Петрова
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1827
Сын: Горчаков Григорий Васильев
Мать ребёнка: Горчакова Степанида Петрова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лукерья Васильева
Мать ребёнка: Горчакова Степанида Петрова
Смерть
1833