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Горчаков Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Горчаков Иван Степанов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1824

Сын: Горчаков Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Горчакова Степанида Петрова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Горчаков Григорий Васильев

Мать ребёнка: Горчакова Степанида Петрова

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лукерья Васильева

Мать ребёнка: Горчакова Степанида Петрова

Смерть
1833
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