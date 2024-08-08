Яблонский Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблонский Станислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Яблонская) Анна

Рождение ребёнка
15.05.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Яблонская) Анна

Рождение ребёнка
22.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Яблонская) Анна

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