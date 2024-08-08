Яблонский Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рождения1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Яблонская) Анна
Рождение ребёнка
15.05.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Яблонская) Анна
Рождение ребёнка
22.08.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Яблонская) Анна