(Яблонская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яблонская) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

1978 г.р.

Дети

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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: Лукин Павел

Мать: Лукина (Жолобова) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яблонский Станислав

Рождение ребёнка
15.05.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яблонский Станислав

Рождение ребёнка
22.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яблонский Станислав

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