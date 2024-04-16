Сокольский (Ивлев) Николай Павлович
Место рожденияКозельский район, Калужской области
Дата рождения1886
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Ивлев Павел
Мать: Ивлева ?
Козельский район, Калужской области
Рождение ребёнка
20.11.1914
Дочь: Сокольская Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Сокольская Мария Фёдоровна
пос. Шлипово, Троснянского сельского Совета, Сухинического района, Калужской области
Рождение ребёнка
12.04.1919
Сын: Сокольский Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Сокольская Мария Фёдоровна
пос. Шлипово, Троснянского сельского Совета, Сухинического района, Калужской области
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
печник
Смерть
1919