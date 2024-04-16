Сокольский (Ивлев) Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокольский (Ивлев) Николай Павлович

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Место рождения

Козельский район, Калужской области

Дата рождения

1886

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Ивлев Павел

Мать: Ивлева ?

Козельский район, Калужской области
Рождение ребёнка
20.11.1914

Дочь: Сокольская Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Сокольская Мария Фёдоровна

пос. Шлипово, Троснянского сельского Совета, Сухинического района, Калужской области
Рождение ребёнка
12.04.1919

Сын: Сокольский Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Сокольская Мария Фёдоровна

пос. Шлипово, Троснянского сельского Совета, Сухинического района, Калужской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сокольская Мария Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
печник
Смерть
1919
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