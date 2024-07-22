Сокольская (Кондрашева) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСокольская (Кондрашева) Мария Федоровна

Сокольская (Кондрашева) Мария Федоровна

avatar

Место рождения

Шлиппово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

05.06.1892

Дата смерти

13.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1892

Отец: Кондрашев Фёдор Авдеевич

Мать: Кондрашева ?

Шлиппово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сокольский (ивлев) Николай Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Рождение ребёнка
20.11.1914

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Сокольский (ивлев) Николай Павлович

Шлиппово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.04.1919

Сын: Сокольский Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Сокольский (ивлев) Николай Павлович

Шлиппово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Смерть
13.04.1962
Сухиничи
Похороны
Неизвестно
Сухиничи

Мы используем куки для улучшения работы сайта.