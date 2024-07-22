Сокольская (Кондрашева) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения05.06.1892
Дата смерти13.04.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1892
Отец: Кондрашев Фёдор Авдеевич
Мать: Кондрашева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Рождение ребёнка
20.11.1914
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Сокольский (ивлев) Николай Павлович
Рождение ребёнка
12.04.1919
Сын: Сокольский Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Сокольский (ивлев) Николай Павлович
Смерть
13.04.1962
Сухиничи
Похороны
Неизвестно
Сухиничи