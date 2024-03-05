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Марков Владислав Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 22.08.1831
Где жил: Россия;,Богородицкое Курской Губернии; Щигры; Изюм; Змиев Харьковской Губернии;
Рождение
1832

Отец: Марков Лев Александрович

Мать: Ган Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Марков Никита Владиславович

Мать ребёнка: Маркова Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Зинаида Владиславовна

Мать ребёнка: Маркова Софья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Софья Дмитриевна

Смерть
1914
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