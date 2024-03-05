Марков Владислав Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 22.08.1831
Где жил: Россия;,Богородицкое Курской Губернии; Щигры; Изюм; Змиев Харьковской Губернии;
Рождение
1832
Отец: Марков Лев Александрович
Мать: Ган Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Марков Никита Владиславович
Мать ребёнка: Маркова Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Зинаида Владиславовна
Мать ребёнка: Маркова Софья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркова Софья Дмитриевна
Смерть
1914