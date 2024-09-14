Кобелев Федор Козьмич
Место рождения
Дата рождения13.04.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1807
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: (Кобелева) Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Кобелева Александра Петровна
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Кобелева Александра Петровна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Кобелева) Марина Федоровна
Мать ребёнка: Кобелева Александра Петровна
Смерть
Неизвестно