Кобелев Федор Козьмич 13.04.1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобелев Федор Козьмич

Место рождения

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

13.04.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1807

Отец: Кобелев Козьма Алексеевич

Мать: Кобелева (Тарасова) Гликерия Дмитриевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобелева Александра Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: (Кобелева) Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Кобелева Александра Петровна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Кобелев Степан Федорович

Мать ребёнка: Кобелева Александра Петровна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Кобелева) Марина Федоровна

Мать ребёнка: Кобелева Александра Петровна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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