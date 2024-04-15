Кошелев Степан Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелев Степан Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Кошелев Евсей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Кошелев Петр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Кошелев Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1812 по 1818
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Место жительства
С 1818
Копкуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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