Кошелев Степан Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Кошелев Евсей
Рождение ребёнка
1782
Рождение ребёнка
1787
Место жительства
С 1812 по 1818
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Место жительства
С 1818
Копкуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно