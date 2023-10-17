Кошелев Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Кошелев Степан Евсеевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1812 по 1818
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Место жительства
С 1818
Копкуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно